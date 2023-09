Come giocano le big d’Europa? Analizziamole con le statistiche di Terrybet.news

Nonostante il calcio sia uno sport in continua evoluzione, molte squadre, nel breve-medio periodo, preservano un proprio stile di gioco che le contraddistingue. Questo stile è spesso il risultato di una combinazione di fattori, tra cui la filosofia del club, le scelte tattiche dell’allenatore e, naturalmente, le abilità dei giocatori in campo. La cartina al tornasole dello stesso è rappresentata dallo storico statistico, da cui è possibile trarre tendenze utili anche in chiave pronostici, che siano quelli classici basati sugli esiti 1X2 oppure quelli più nuovi come gli esiti parziale finale. Per comprendere meglio come giocano le big d’Europa nell’ultimo periodo, analizzeremo dunque alcune statistiche chiave delle squadre più prestigiose, grazie ai dati forniti dai tipster del blog Terrybet.news.

Real Madrid: la solidità come marchio di fabbrica

Il Real Madrid è noto per la sua storia di successi, ma anche per la sua capacità di mantenere una solida difesa. Guardando le statistiche recenti in Liga, emerge chiaramente che il Real Madrid ha una tendenza a evitare pareggi: sono ben 16 le gare con segno doppia chance “12” nelle ultime 17. Inoltre, in trasferta, il Real ha una costanza anche superiore, con 21 gare terminate senza pareggio nelle ultime 22 lontano dal Bernabeu. È evidente che la squadra preferisce cercare la vittoria piuttosto che accontentarsi di un pari e patta.

Quando si tratta di segnare gol, inoltre, dimostra una certa costanza soprattutto nelle gare in casa: 18 gare casalinghe in cui segnano almeno un goal nelle ultime 19, dimostrando la loro potenza offensiva. Inoltre, in casa, i Blancos dimostrano di essere una forza inarrestabile, poiché registrano 22 “1X” nelle ultime 23 partite.

Barcellona: l’attenzione difensiva in casa

Il Barcellona campione in carica è noto per il suo gioco basato sul possesso e sul controllo del campo, e le statistiche lo confermano. La squadra catalana, nell’ultimo periodo in Liga, ha collezionato la bellezza di 16 vittorie nelle ultime 19 partite casalinghe, dimostrando una notevole capacità di dominare sul proprio terreno di gioco. Inoltre, mantiene un registro impressionante di 19 partite senza sconfitte in casa nelle ultime 20.

Per quanto riguarda il numero di reti, i blaugrana hanno dimostrato di essere una squadra solida e attenta in difesa: 13 delle ultime 14 gare in casa sono terminate in Under 3.5.

Manchester City: il dominio inarrestabile

Il City campione d’Inghilterra e d’Europa, nonché superfavorito anche della prossima edizione, ha fatto del suo stadio un fortino con una serie impressionante di 34 partite consecutive in cui segna almeno un gol in casa. Inoltre, sono ben 15 le vittorie nelle ultime 17 partite di Premier League, a riprova di essere la squadra da battere al momento in Europa.

La tendenza al successo in casa del Manchester City è evidente anche nella doppia chance “1X”, con 25 delle ultime 26 partite casalinghe che hanno visto almeno un pareggio o una vittoria per il City. Inoltre, il City ha dimostrato di essere una squadra che tende spesso a superare il limite dell’Over 2.5 nelle partite casalinghe: 23 delle ultime 27 gare all’Etihad Stadium hanno visto un totale di almeno 3 gol segnati.

Bayern Monaco: l’Over 1.5 è una sentenza

Il Bayern è una delle squadre storicamente più costanti in Europa, e i dati di Terrybet News lo dimostrano: i bavaresi registrano, infatti, una straordinaria serie di 35 partite consecutive in cui segnano almeno una rete all’Allianz Arena, dimostrando tutta la potenza offensiva di fronte ai propri tifosi. Inoltre, 28 delle ultime 29 partite di Bundesliga sono terminate in Over 1.5: non gli si può certo rimproverare di offrire gare poco emozionanti sul piano realizzativo!

Il Bayern non è da meno neanche lontano dalle mura amiche, vista la tendenza impressionante di 34 trasferte nelle ultime 35 con almeno un gol segnato!

Napoli: il Multigol 1-4 da scudetto

Cosa succede invece nella nostra Serie A? Il Napoli nell’ultima stagione ha dimostrato di essere una squadra in grado di adattarsi a diverse situazioni di gioco: in particolare, gli azzurri hanno ottenuto 21 “Multigol 1-4” nelle ultime 22 partite, mettendo in mostra la propria capacità di indirizzare spesso la partita verso la vittoria, senza cercare necessariamente la goleada. In trasferta, hanno una tendenza simile, con 17 partite su 18 chiuse in “Multigol 1-4”

Quanto agli esiti, l’“1X” casalingo del Napoli (21 partite su 23 senza sconfitte) è un dato ormai consolidato e segno di una squadra dall’approccio spesso intelligente.

Inter: La straordinaria serie di vittorie

I nerazzurri ultimamente hanno dimostrato di essere in gran forma: sono ben 9 le vittorie nelle ultime 10 partite di Serie A. Inoltre, a San Siro, conservano una straordinaria serie di 24 partite consecutive senza pareggi e una tendenza di 34 “12” nelle ultime 35! Ormai un tratto distintivo dell’approccio imposto da mister Inzaghi.

Quindi, le statistiche di Terrybet.news ci offrono un’interessante panoramica su come le big d’Europa stanno giocando al momento. Guardando al futuro, sarà interessante osservare se continueranno a seguire il medesimo percorso o se ci attendono cambiamenti significativi nell’andamento delle partite.