Commisso Chiesa, decisivo l’incontro tra le parti: ecco quando si terrà

Commisso Chiesa, decisivo l’incontro tra le parti per disegnare il futuro dell’attaccante della Fiorentina: ecco quando si terrà

Appena sbarcato in Italia, Commisso ha messo in chiaro alcuni punti fondamentali. Primo tra tutti: Chiesa non sarà un altro Baggio. Il nuovo proprietario della Fiorentina non ha infatti intenzione di cedere il gioiello viola, e comunque – come ha spiegato lui stesso ieri – vuole prima parlare a quattr’occhi col ragazzo.

Un incontro tra le parti che, con ogni probabilità, sarà decisivo nel disegnare il futuro di Chiesa. Un vertice che, però, non potrà tenersi a breve. L’esterno d’attacco è infatti impegnato con la Nazionale nelle qualificazioni ad Euro2020, quindi si aggregherà all’Italia Under 21 di Di Biagio per l’Europeo di casa. Il fronte, allora, è quello della seconda metà del mese di luglio. Con il suo caso destinato a diventare, tra l’interesse della Juve e quello dell’Inter, uno dei tormentoni di mercato dell’estate.