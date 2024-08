Como, Belotti: «Ho trovato grande ENTUSIASMO, il nostro obiettivo è QUESTO»

Le parole di Andrea Belotti, attaccante del Como, sulle prime impressioni sulla sua nuova squadra. I dettagli

Andrea Belotti ha parlato ai microfoni di Sky Sport delle sue prime settimane al Como.

IMPRESSIONI – «Sono arrivato con grande entusiasmo, questo club mi ha voluto fortemente e questo è stato uno dei fatti che mi ha spinto a voler venire qui. Mi sono sentito corteggiato, penso che per un calciatore è importante perché capisci che credono in te. Tanti campioni? Quando vedi un club che vuole cresce e migliorare sempre di più ti dà l’idea che vogliono fare i fatti: Fabregas come allenatore può essere un punto a nostro favore, Varane, Moreno o Reina sono acquisti di spessore».

OBIETTIVI – «La nostra mentalità sarà quella di giocare ogni partita per vincere. Vogliamo mettere in difficoltà tutti. Sarà dura perchè la Serie A è difficile, ma noi vogliamo dare filo da torcere e vincere il più possibile».