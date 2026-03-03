Como, Fabregas commenta il pareggio con l’Inter: «Ci andiamo a giocare una finale di Coppa Italia a San Siro… Se l’avessimo detto due anni fa nessuno ci avrebbe creduto!»

Como, Cesc Fabregas ha parlato dopo il match contro l’Inter, valido per l’andata delle semifinali di Coppa Italia 2025/26

Ai microfoni di Mediaset dopo Como-Inter, il tecnico Cesc Fabregas ha dichiarato:

PAROLE – «Il risultato è quello che è, nel globale della partita avremmo potuto fare un gol e siamo stati più vicini noi a segnare. E’ stata una partita tattica contro la squadra più dominante della Serie A, abbiamo fatto la partita che volevamo fare. Siamo stati compatti, abbiamo avuto tre grandi chance, quella di Valle è più difficile sbagliare che fare gol. Vedo molto l’Inter, negli ultimi 4-5 anni, l’ho già detto, è una squadra molto dominante e oggi ha fatto un solo tiro. Quando fai una partita contro una grande squadra sei soddisfatto ma con un po’ di amarezza. La rivincita è per i perdenti, magari aspettano che perdi e poi saltano sul letto.

La gente intelligente è quella che ha fame e che ha umiltà, sempre aperta a sentire le opinioni ma dobbiamo remare, mancano 12 partite, speriamo 13 e dobbiamo riposare bene perché un’altra volta giochiamo sabato alle 15 e l’Inter invece domenica. Speriamo di riposare bene. So che noi siamo il Como e loro l’Inter, la mentalità è diversa in questo momento. Stiamo provando ad alzare l’asticella, ci siamo guadagnati il merito di andarci a giocare una finale di Coppa Italia a San Siro, se l’avessimo detto due anni fa nessuno ci avrebbe creduto».

L’INTERVISTA COMPLETA A FABREGAS