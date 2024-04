Como, dove si giocherà in caso di Serie A? Spuntano le ipotesi

Il Como pensa alla Serie A e su quello che potrebbe essere il nuovo stadio. Spuntano delle varie ipotesi: compreso San Siro

Secondo quanto riportato da La Provincia, il Como sta valutando e ragionando su quello che sarà il suo futuro in Serie A: non solo in ottica squadra, ma anche per lo stadio che dovrà ad essere a norma per il campionato.

Si sta pensando a San Siro come possibile casa per ospitare le gare, ma la priorità rimane quella di ristrutturare il Sinigaglia. Staremo a vedere come si evolverà la situazione anche in termini di cantiere.