Como, la STREPITOSA iniziativa per i tifosi del NAPOLI

Con un post su Instagram, il Como ha annunciato una nuova iniziativa in favore dei tifosi del Napoli

Il Como ha reso nota attraverso i propri profili social una grandissima iniziativa all’insegna dello sport, cominciando che offrirà ad ogni tifoso del Napoli una birra come dimostrazione di sportività nel match d’andata disputato al Maradona.

COMO – «Il Como 1907 desidera ringraziare sentitamente il Napoli e i suoi tifosi per la bellissima dimostrazione di sportività durante e dopo la gara di venerdì sera. L’atmosfera allo stadio Maradona e il supporto di entrambe le tifoserie, sia in campo che fuori, sono stati senza pari. Per questo motivo, il Como 1907 è felice di annunciare che offrirà una birra a ogni tifoso del Napoli in trasferta in occasione del ritorno allo Stadio Giuseppe Sinigaglia nel febbraio 2025»