Como, ecco quando ci sarà la PRESENTAZIONE UFFICIALE di Varane insieme ai tifosi

Como, PRESENTAZIONE DI VARANE a porte aperte. Conferenza stampa per il nuovo difensore e incontro con i tifosi

Tramite un comunicato ufficiale, ecco quando ci sarà la presentazione ufficiale di Varane al Como.

IL COMUNICATO

Como 1907 è orgoglioso di presentare ufficialmente il nuovo acquisto Raphaël Varane alla città. Martedì 6 agosto 2024 presso Villa Geno, a Como, sarà organizzata una conferenza stampa ed un momento di incontro con i tifosi. I posti per i tifosi sono limitati al numero di 100 per ragioni di sicurezza.

L’apertura della villa è prevista alle ore 19:30, sarà presente un corner per l’acquisto di merchandising ed un numero limitato di Maglie ufficiali adidas Home & Away. La conferenza stampa avrà inizio alle 20:30 e a seguire il difensore francese incontrerà i tifosi Lariani per una sessione di autografi e foto