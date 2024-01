Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro l’Udinese

La Fiorentina è chiamata domani pomeriggio a difendere il quarto posto in classifica con il quale ha chiuso il girone d’andata. Ecco le parole di Vincenzo Italiano nella conferenza di presentazione della gara con l’Udinese.

CONCENTRAZIONE – «La concentrazione deve essere tutta su questa gara di campionato perché bisogna essere bravi a ripartire dopo il passo falso di Sassuolo, poi penseremo a quello che ci aspetterà nei prossimi impegni. Ma domani riparte il campionato e dobbiamo cercare di muovere la classifica».

L’UDINESE – «L’Udinese è sempre difficile da affrontare, è molto forte fisicamente ed ha qualità quando riesce ad arrivare nella tua metà campo, perciò come sempre è una gara difficilissima. L’abbiamo preparata per quello che possono essere i nostri punti di forza e dove possiamo mettere gli avversari in difficoltà, con lo stesso spirito di cercare di vincere sempre perché la nostra classifica e il periodo dove siamo richiedono punti e grandi prestazioni».

FARAONI – «Abbiamo aggiunto un calciatore importante, di esperienza e di qualità come Faraoni. Ci darà una grossa mano e aiuterà a far crescere e maturare Kayode. Sono contento del suo arrivo. Negli ultimi due allenamenti si è aggregato Sottil e quindi lo recuperiamo. Stiamo tutti bene, cercheremo di dare battaglia a questa Udinese».