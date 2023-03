Conferenza stampa Allegri, le dichiarazioni dell’allenatore della Juventus alla vigilia della sfida contro la Sampdoria

Massimiliano Allegri interviene in conferenza stampa dalle 14.00 alla vigilia del match tra Juventus e Sampdoria. Calcionews24 segue in LIVE le sue parole.

SAMPDORIA – «Domani sarà una gara apparentemente abbordabile, ma gli ultimi risultati della Samp non ci lasciano tranquilli. Gara importante per la classifica, potremo andare secondi, perchè noi abbiamo 50 punti e la nostra classifica è questa, sappiamo quanto sia importante»

POGBA – «A disposizione, non ha giocato giovedì per il ritardo ma domani c’è. Non ho deciso la formazione, ci sono due che giocano: Perin e l’attaccante che è Vlahovic»

CENTROCAMPO – «Credo che tra Barrenechea e Paredes giocherà uno dei due. Bisogna essere lucidi domani mattina e vedere chi ha smaltito, qualcuno ha recuperato e domani deciderò»

DANILO E DIFESA – «Non ho ancora deciso, devo recuperare Bonucci e valutare Danilo e Bremer. Ci sono Rugani e Gatti pronti. Tornano Iling e De Sciglio, Milik speriamo per l’Inter, Chiesa ha un fastidio e domani non ci sarà, Di Maria a riposo ma tornerà giovedì»

ATTACCO – «Sono le caratteristiche che sono diverse, se giochiamo con due punte o una non cambia l’offensività. Compagnon sarà a disposizione. L’importante è che si capisca l’importanza della gara, non cambia chi gioca, ci vuole attenzione e cattiveria. Sampdoria corre, pressa ed è ben organizzata»

VLAHOVIC – «E’ guarito completamente, l’ho tolto per avere un arma in più come Chiesa. Ad oggi Dusan è l’unica punta, fisicamente sta molto meglio e sono fiducioso»

SETTIMANA DECISIVA – «Piu che decisiva importante, facciamo un passo alla volta. La classifica in campionato si fa con le piccole, gli scontri diretti sono un po così, la differenza la fai con le piccole e domani sarà una gara da non sbagliare molto a rischio»

AGGREGATI E GIOVANI – «Le grandi squadre sono squadre responsabili, giocare con Inter e Roma o con le prime è piu facile da preparare, con le medio piccole devi vincere non solo giocarle. Quest’anno hanno giocato i giovani e sono stati aggregati, abbiamo Pecorino che sta facendo bene ma è infortunato, dobbiamo comunque tenere un equilibrio e restare nei primi quattro posti»

PENALIZZAZIONE – «Non è un ostacolo ne uno stimolo, noi sul campo dobbiamo fare i punti che servono, vincere il campionato è impossibile, domani dobbiamo prendere vantaggio sull’Inter per quanto fatto sul campo e non ci interessa cosa accade fuori»

MIRETTI E SOULE’ – «Domani mattina valuterò. Abbiamo anche Iling come esterno d’attacco. Miretti è una mezzala sinistra, molto bravo per la sua età, per Fagioli momentaneamente fa la mezzala e in futuro potrebbe giocare davanti alla difesa»

FAGIOLI – «Avevamo fiducia ma non pensavo fosse così maturo, deve migliorare in fase realizzativa perchè ha le potenzialità così come Miretti»

BONUCCI – «Il calcio è strano, volevo farlo giocare domani invece ha giocato già giovedì al posto di Alex Sandro. Domani valuterò se sta bene»