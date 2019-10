Conferenza stampa Conte: «Attenzione al Parma, squadra ben allestita»

Conferenza stampa Conte, ecco le parole dell’allenatore dell’Inter per presentare la partita di San Siro contro il Parma

L’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani contro il Parma. Ecco le parole del tecnico nerazzurro:

«Dovremo fare grande attenzione perché il Parma è in salute. Bisognerà fare attenzione a non lasciare campo per le ripartenze perché hanno giocatori letali come Gervinho, che dal nulla può tirar fuori qualcosa di velenoso. Tutto il Parma è una squadra forte, ben allestita. Sarà un piacere affrontarli, ma vorranno batterci come noi vogliamo battere loro. A che punto siamo con le mie idee? Sono contento perché per il tempo che ho a disposizione ho un gruppo di ragazzi che recepiscono bene e abbiamo anche il supporto del video che in queste situazioni è molto importante».