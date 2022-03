Conferenza stampa Emery: «Juve favorita, ma abbiamo dimostrato di poter competere»

Conferenza stampa Emery: le parole del tecnico degli spagnoli alla vigilia di Juve Villareal, valida per il ritorno degli ottavi di Champions

Unai Emery, allenatore del Villareal, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida Champions contro la Juventus di domani. Le sue dichiarazioni:

PARTITA – «Abbiamo dimostrato di essere capaci di competere e di reagire, riuscendo a pareggiare la partita d’andata. Le nostre qualità sono uscite fuori, anche se il ritorno non cambia la storia: la Juve è favorita, può vincere la Champions per la sua storia e per quello che rappresenta. Noi ci vogliamo provare, vogliamo dimostrare di meritare questo posto. Vogliamo vincere, la gente è fiduciosa, andiamo a Torino con l’intenzione di essere protagonisti».

INFORTUNATI – «Alcuni giocatori saranno recuperati, non so se dal primo minuto perché mancano ancora 24 ore alla partita. Aspettiamo alcuni dettagli prima di decidere».

