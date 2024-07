Conferenza stampa Fonseca Milan LIVE: inizia la presentazione del nuovo tecnico rossonero

Conferenza stampa Fonseca Milan: il nuovo allenatore rossonero si presenta davanti ai giornalisti. Le dichiarazioni

Paulo Fonseca sarà l’allenatore del Milan per l’imminente stagione. Il tecnico che ha sostituito Stefano Pioli, colui che ha vinto il 19esimo Scudetto, si è presentato in conferenza stampa per le prime dichiarazioni da tecnico rossonero. Ecco le parole raccolte da Milannews24.

Prende la parola Zlatan Ibrahimovic: «Buongiorno a tutti, benvenuti a Casa Milan e benvenuto a Fonseca. Oggi finalmente è qua, primo giorno di attività e di allenamento. Ora parliamo di presente, siamo contenti sia arrivato il giorno della sua presentazione. È uno dei movimenti delle nostre strategie, delle nostre idee a cui stiamo studiando. Siamo molto carichi, c’è tanta fame e voglia di iniziare questa nuova avventura. Siamo felici, carichi, con questa nuova avventura».

Parla Fonseca: «Ringrazio prima di tutto come mi hanno accolto in questi giorni. Ringrazio la società per la fiducia in me e nel mio lavoro. Sono molto motivato, molto emozionato e fiducioso di fare qui un gran lavoro. So che arrivo in un club che vuole vincere. Sono stato in questo museo, ho visto la storia del Milan e ho una grande ambizione di far parte di questa storia. Zlatan mi ha mostrato lo spazio per nuovi trofei: io voglio far parte di questa storia. Adesso sono pronto per iniziare questa strada, non vedo l’ora di cominciare a lavorare».

ESSERE AL MILAN –«Sono qui con ambizione. So che l’allenatore che viene qui al Milan è per vincere. Ho guardato tante volte Baresi, tanti giocatori che han fatto la storia del Milan. Ho la consapevolezza che è una grande responsabilità ma anche un grande orgoglio. Il Milan è un club universale, so la responsabilità che ho nelle mie mani. Ma ho fiducia di far vincere il Milan e continuare questa bella storia».

A CHE PUNTO E’ LA COSTRUZIONE DEL MILAN – «Sono qui perché credo nei giocatori che abbiamo, nella rosa. Non è una novità che abbiamo bisogno di giocatori ma non molti. Abbiamo tante qualità ma ci sono posizioni in cui dobbiamo portare giocatori per migliorare la squadra».