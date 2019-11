Conferenza stampa Gasperini: «Sarri ha cambiato la Juve. Zapata…»

Conferenza stampa Gasperini, il tecnico dell’Atalanta presenta la sfida di domani pomeriggio contro la Juventus di Sarri

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa. Il tecnico presenta così la partita di domani pomeriggio contro la Juventus di Sarri:

PARAGONE CON LE BIG – «Sì ma non nei confronti della Juventus o di chi vince lo scudetto. Rispetto al Napoli o alla Juve o all’Inter no, giusto per essere chiari. Ogni anno aumenta il divario con il resto del campionato».

INFORTUNI – «La conta è presto fatta, dalle nazionali sono tornati tutti bene forse chi ha giocato di più è stato Kjaer. Abbiamo fatto un buon lavoro con chi è rimasto, ma le nazionali sono un peso per tutti. Non è una situazione che amiamo, però quando si riparte c’è sempre un po’ di incertezza».

JUVE – «L’arrivo di Sarri ha dato un’altra interpretazione. Forse questa ricerca di diversità cambia qualcosa. Assenza di Ronaldo? Magari lo prestano a noi».

ZAPATA – «Ha lavorato bene, lui ha ancora qualche timore. Deve essere molto convinto, non devi avere troppi pensieri. Meglio un asino sano che un cavallo zoppo».