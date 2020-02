Conferenza stampa Gasperini: «Il pensiero dei quarti non ci toglie il sonno»

Conferenza stampa Gasperini: le parole del tecnico dell’Atalanta alla vigilia del match contro il Valencia

(Dal nostro inviato a San Siro, Patrick Iannarelli) – Gian Piero Gasperini si è presentato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Valencia, valido per l’andata degli ottavi di Champions League. Queste le parole del tecnico dell’Atalanta.

SOGNO CHAMPIONS – «Riuscire a spostare tanta gente è già un successo. Non ci accontentiamo di questo, siamo qui a giocare questa partita che aspettiamo da tanto tempo. Sappiamo la difficoltà della gara, la qualificazione si gioca su due round. Cercheremo di ottenere il miglior risultato possibile».

ASPETTATIVE – «Il calcio spagnolo è d’elite, non solo Barcellona e Real Madrid. È un confronto di alto livello, si affrontano due squadre che rappresentano due campionati di alto livello. Sappiamo le difficoltà quali sono, li abbiamo studiati come loro hanno fatto con noi. Cercheremo di fare il massimo per presentarci a Valencia con due risultati».

AVVERSARIO – «Tengo molto in considerazione l’avversario, è chiaro che cercheremo di avere qualche variante in gara, ma anche dall’inizio. È una partita che va vista nei 180′, questa prima partita è importante ma non decisiva. Sarà una partita equilibrata, da giocare nel miglior modo possibile».

ATTEGGIAMENTO – «Noi dobbiamo avere molto rispetto e avere la giusta umiltà, questo tipo di partite sono importanti. Dobbiamo stare attenti, è una squadra che ha un curriculum di risultati. Ha vinto sul campo dell’Ajax e del Chelsea. Noi siamo concentrati e molto più attenti a ciò che succederà in campo. Sappiamo che è la realtà che dobbiamo affrontare. Per vincere questo tipo di partite devi fare veramente molto. Non so cosa succederà, ma sarei contento di arrivare con un vantaggio. L’Atalanta deve avere la faccia di sempre, essere molto livera di testa. Ce la giocheremo al meglio delle nostre possibilità».

FORMAZIONE – «Con Zapata abbiamo fatto una stagione importantissima, è stato il nostro attaccante di riferimento. Quest’anno ci è mancato per molto tempo, abbiamo trovato degli adattamenti. Lo abbiamo fatto con Muriel o senza prima punta di ruolo. In tutte le situazioni ci ha arricchito, siamo sempre stati prolifici in zona gol. Credo che sia una risorsa per la squadra, da poter adattare ad inizio o a gara in corso».

DIFESA – «Toloi è uno dei pochissimi che è rimasto da quando abbiamo iniziato questo percorso. Era già un giocatore forte, qui in questa squadra è riuscito a crescere come rendimento e prestazioni. È una delle colonne di questa squadra».

VALENCIA – «Temo più di qualche giocatore, è una squadra di valore e i risultati parlano. Siamo molto attenti a quello che può essere la partita del Valencia. Capisco la fiducia, ma vi assicuro che per superare il turno dobbiamo fare qualcosa di importante».

CASTAGNE – «Stiamo tutti bene, possiamo scegliere».

QUARTI DI FINALE – «Ci sono allenatori più bravi. Noi abbiamo la possibilità di andare ai quarti, ma non ci toglie il sonno. Abbiamo l’opportunità di giocarci un ottavo di finale. Si parla un po’ poco del Valencia, ma noi non la pensiamo così».

INFORTUNI – «Abbiamo uno spirito competitivo, vogliamo sempre giocare contro il meglio. Mancano 8 giocatori, è una domanda che dovete fare a Celades. Non è un pensiero che mi farà credere che sarà più facile, anzi».