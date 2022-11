Conferenza stampa Gasperini: «Napoli sorprendente. Palomino? Spero nel buon senso»

Conferenza stampa Gasperini, il tecnico dell’Atalanta ha parlato alla viglia del match di campionato contro il Napoli

Gian Piero Gasperini ha parlato alla vigilia del match tra la sua Atalanta e il Napoli.

NAPOLI – «Il Napoli è sorprendente per quanto ha fatto vedere come qualità di gioco, la coralità della squadra e per come si sono inseriti i nuovi arrivi. Gli hanno dato un maggiori aiuto».

INFORTUNATI – «De Roon si sta allenando con la squadra, domani sarà convocato ma è chiaro ci sia della preoccupazione. Per Muriel è un problema più tendineo che muscolare, potrà tornare dopo la sosta».

PALOMINO – «Mi aspetto buon senso. La legge non ammette ignoranza, ma è un caso di giocatore di 32 anni che non è coinvolto in nulla. Ha fatto un errore, ma spero che ci sia un po’ di buon senso, non merita di chiudere con questa etichetta».