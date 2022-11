Conferenza stampa Gotti: «L'atteggiamento c'è. Con il Milan...»

Conferenza stampa Gotti, il tecnico dello Spezia ha analizzato la gara contro il Milan alla vigilia: le dichiarazioni

Luca Gotti ha parlato alla vigilia del match tra il suo Spezia e il Milan.

CHI HA PIU’ DA PERDERE – «Non riesco a vedere in generale le partite come qualcuno che ha qualcosa da perdere. Ogni partita è un’opportunità, sappiamo il grado di difficoltà delle gare di Serie A, dove niente è scontato. Sappiamo quanto è forte il Milan, il titolo che hanno sulla maglia ne è una testimonianza».



DIFFERENZE TRA CASA E TRASFERTA – «Il pubblico domani ci sarà, ma saranno ottantamila degli altri. Di sicuro i risultati e i gol fatti sono questi, ma se guardo l’atteggiamento di Monza, o quello contro la Salernitana, per le occasioni create l’atteggiamento c’è. Poi la partita prende direzioni diverse, mentre le altre partite sono fatte contro squadre di altissimo livello, come il Milan domani sera»

