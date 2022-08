Conferenza stampa Gotti: «Nuovo inizio con entusiasmo. Ecco come sta la squadra»

Conferenza stampa Gotti, il tecnico dello Spezia parla alla vigilia del match contro l’Empoli: le dichiarazioni dell’allenatore

Luca Gotti ha parlato in conferenza alla vigilia del match tra Spezia ed Empoli.

CONDIZIONE – «C’è un po’ di tutto, il misto che accompagna la vigilia di qualcosa di importante. Non dimentichiamo che non abbiamo tutta questa esperienza in Serie A. Il nuovo inizio è sempre visto con entusiasmo ed incertezza che solo domani esploderanno».

ASSENTI – «Kovalenko che pensavo che avrei potuto portare almeno in panchina, ma ha avuto un piccolo affaticamento che lo terrà fuori qualche giorno e non vogliamo rischiare. Poi valutiamo le ultime dal mercato e vediamo».

NUOVI ARRIVI – «Caldara è a disposizione completa, è un difensore molto strutturato e che il 14 di agosto ancora non è al 100%. C’è la voglia e la necessità di portarlo verso il suo stato ottimale. Ekdal viene da 4 mesi di stop ma conto di portarlo in panchina e spero possa fare qualche minuto. Di Kovalenko ho detto, poi in settimana è arrivato Dragowski che allenandosi da solo ritenevo più indietro, invece l’ho trovato bene. L’allenamento di oggi mi potrà dire di più».

MAGGIORE – «Ho cercato la direzione che mi sembrava più logica con lui. Però non mi metto in mezzo a questione di rapporto tra il calciatore e il club, io voglio solo essere di supporto».