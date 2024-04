Conferenza Juric post Torino-Juventus: «Espulsione ingiusta. Futuro? Non posso parlare, il mio obiettivo è questo»

Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa dopo Torino-Juventus, queste le dichiarazioni del tecnico granata davanti ai cronisti

Ivan Juric è intervenuto davanti ai cronisti in conferenza stampa. Queste le parole del tecnico granata in conferenza stampa ai margini di Torino-Juventus. Il tecnico croato si è espresso così:

ANALISI MATCH – «Era preparata così, nel primo tempo siamo stati contratti e fantastici nella ripresa che abbiamo dominato. C’è rammarico di non aver vinto».

RAMMARICO – «A volte pressano e a volte si abbassano, la partita era chiara. Quando fai un secondo tempo con la Juve, che fatica a salire e a ripartire, c’è rammarico. Nel primo tempo loro hanno avuto le occasioni migliori».

PERMANENZA – «Non posso rispondere, non ne stiamo parlando ma solo lavorando. Ci vuole tempo per capire certe cose, sono convinto che la storia del Toro è tale che deve lottare per l’Europa e fare di tutto per provarci. E’ ciò che impone la storia, il mio discorso è basato su questo: crescita, miglioramenti e consapevolezza. Non capivo il malcontento, ora lo capisco. Negli ultimi mesi sono soddisfatto e felice della società e dei giocatori, oltre che dei tifosi. C’è un’armonia che si vede in campo, lo stadio oggi era fantastico ed ero orgoglioso di essere del Toro. Siamo tutti amici, poi si vedrà cosa sarà il tutto»

ESPULSIONE – «Questa volta era davvero inspiegabile…Penso di aver preso tre rossi. Ve lo dico sinceramente: quando faccio stronzate lo dico, oggi no. Ho chiesto perché il fallo su Vanja non era stato fischiato, non credo sia da rosso…Oggi non me lo spiego, così come non mi spiego il giallo su Ricci o a Paro che non dice mai una parola. Non sono contento del metro dell’arbitraggio di oggi»

BELLANOVA E DERBY VINTO – «Chiudere al Toro senza vincere un derby? Mi spiace. Con il tempo uno capisce la mentalità e la fai tu. Bellanova penso niente, dobbiamo crescere su questo aspetto. Penso solo crampi. Mi piacerebbe che giocasse tutti e 90 i minuti ».PENSIERO

JUVENTUS – «L’ho vista bene, ma la mia squadra meglio. In fase difensiva noi bene. Non li ho visti sotto, anche se nel finale abbiamo pressato tanto e potevamo vincere ».MENTALITA’ TORO «Io penso si tratti di qualità: tiro, colpi di tesa o tecnica. La mia squadra oggi ha dimostrato grande mentalità, ha attaccato senza concedere tanto ».