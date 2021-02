Conferenza stampa Martinez: «Napoli? Ribatteremo colpo su colpo»

Il tecnico del Granada, Diego Martinez, ha parlato alla vigilia della gara contro il Napoli in Europa League: le sue dichiarazioni

Diego Martinez, allenatore del Granada, ha parlato alla vigilia del ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Napoli.

CONTRO IL NAPOLI – «Loro sono una grande squadra ma dobbiamo incanalare le nostre emozioni in modo positivo. Arrivare qui è un grande traguardo, ma non dobbiamo fermarci. Domani spero che tutti i nostri tifosi indossino la nostra maglia e ci sostengano davanti al televisore. Quindi noi dobbiamo cercare di vincere e cercare di controbattere a quello che farà il Napoli. Bisogna dimenticare il risultato dell’andata, rispondendo colpo su colpo per portare a casa il risultato. Ci aspettiamo una grande gara, il Napoli è una squadra di grande livello. Noi però proveremo ad essere sempre se stessi».

INFORTUNATI – «Milla non recupera, per gli altri bisogna vedere se potranno essere a disposizione. Spero di avere a disposizione più carte possibili».