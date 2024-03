Conferenza Paro Udinese-Torino: «Europa? Pensiamo al Monza, su Bellanova in Nazionale…»

Intervenuto in conferenza stampa Matteo Paro – vice di Ivan Juric – ha così commentato Udinese-Torino e il successo confezionato dai granata.

UDINESE-TORINO – «Credo oggi la squadra abbia fatto una partita completa, ha riconosciuto bene le situazioni che ci ha concesso l’Udinese. Abbiamo fatto tutto bene, con un gol su palla rubata e gestendo bene le transizioni, nel primo tempo abbiamo creato tante situazioni in cui poter far gol, siamo soddisfatti. Possiamo migliorare ancora ma oggi la partita è stata solida, di sostanza e di qualità».

EUROPA – «Sicuramente è importante, le partite stanno diminuendo, oggi portiamo a casa tre punti e ora abbiamo la sosta per preparare al meglio il Monza».

ZAPATA-VLASIC – «Duvàn lavora benissimo in settimana, sta trovando continuità dal punto di vista fisico, si sta facendo trovare pronto, ci sta dando tanto. Sono contento abbia trovato di nuovo la via del gol. Contento per Vlasic, ci dà tanta sostanza, solidità, arriva spesso al tiro, ha qualità e anche oggi nel primo tempo ha preso un palo, felice per il gol, se lo merita per quello che si crea».

BELLANOVA IN NAZIONALE – «Penso che abbia delle doti importanti, sia fisiche che tecniche, stiamo lavorando su alcuni aspetti su cui deve migliorare. Questo dipenderà da Spalletti e da come vorrà giocare, se lo riterrà utile per il suo gioco. E’ un ragazzo che in quel ruolo può dare tanto».

VOJVODA – «Ha avuto crampi, nulla di particolare».