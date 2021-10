Conferenza stampa Pioli: «Consapevoli delle nostre qualità. Che passione Ibra»

L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato alla vigilia del match contro l’Atalanta

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro l’Atalanta.

ATALANTA MILAN CON L’ARRIVO DI IBRA – «Ci vedo un po’ l’inizio del nostro percorso. Nel mese di gennaio, dopo quel famoso Atalanta Milan, è iniziato il cammino con l’arrivo di Ibra, Kjaer e Saelemaekers. Ma non è finita qui, né il nostro percorso né il suo. Domani giochiamo una partita importante contro una grande, che fa da 4 anni la Champions. L’abbiamo preparata con la giusta intenzione».

IBRAHIMOVIC – «Non so quanti anni possa giocare ancora. Per quello che vedo, l’entusiasmo, la voglia di allenarsi, direi che potrà giocare in eterno. Con questa testa va sopra qualsiasi difficoltà. Ha una passione incredibile per questo sport, mi piacerebbe regalargli la longevità. Ama giocare a pallone, ama vincere, gli allungherei la carriera».

COME STA LA SQUADRA – «La squadra sta bene, abbiamo giocato spesso così come i nostri avversari. Siamo sempre più consapevoli delle nostre qualità, cercheremo di interpretarla nel modo migliore possibile».

IBRA CONVOCATO – «Non sarà tra i convocati ma sta meglio. Sfrutterà la sosta per tornare in squadra e mi auguro lo stesso per i compagni di squadra».

