Eldor Shomurodov presenta in conferenza stampa la sfida di Conference League contro lo Zoryan Luhansk: le sue parole

Eldor Shomurodov ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Conference League contro lo Zoryan Luhansk.

SCONFITTA NEL DERBY – «Il derby non è una partita facile, ma siamo forti e pronti per vincere ora. Sono stati emozioni forti, ho avuto una buona impressione. Siamo pronti per vincere domani».

PRESSIONE PER IL MATCH DA UZBEKO – «Tutti possono giocare, il paese non c’entra nulla. Siamo pronti per vincere».