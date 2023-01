Conferenza stampa Spalletti: «Allegri non si nasconda, non basta il quarto posto»

Conferenza stampa Spalletti, il tecnico del Napoli lancia un messaggio al collega juventino verso la super sfida di domani

Luciano Spalletti ha presentato in conferenza stampa Napoli–Juve alla vigilia del big match della 18esima giornata di campionato.

MESSAGGIO ALLA JUVE – «Capisco che per Allegri sia conveniente passare da comprimario , ma per una Juve sempre imbottita di campioni è impossibile nascondersi dal ruolo di favorita, certi investimenti si ripagano solo giocando per Scudetto e vittoria Champions. E’ inutile mettersi il cappello o la barba finta, non c’è quarto posto che soddisfi la Juventus».

RISPOSTA AD ALLEGRI – «Io buffo? Non lo so, lui è il più bravo perché lo dice il palmares, io mi inchino al suo palmares».

