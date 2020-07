Conte contro la stampa: «Premeditazione nei nostri confronti» – VIDEO

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio dell’Olimpico contro la Roma: queste le sue parole

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio dell’Olimpico contro la Roma. Questa la sfuriata del tecnico nerazzurro contro la stampa.

«Io so benissimo quello che i ragazzi stanno facendo, io parlo di numeri e dico che oggi l’Inter è in Champions League con quattro giornate d’anticipo, eppure leggo che l’Inter viene criticata e le altre no nonostante non siano entrate in top four. Mi pare che ci sia anche un po’ di premeditazione. Bisogna essere onesti e leali e vedere il campionato che abbiamo fatto, a quattro giornate dal termine stiamo parlando ancora di Scudetto che è una cosa che non capitava da anni. È come col calendario, non c’è peggior cieco di chi non vuol vedere, alla fine avete sempre ragione voi. Se andate a vedere in maniera onesta e leale vedete che ci sono delle anomalie importanti. Noi nel periodo cruciale affrontiamo sempre squadre più riposate, prima della Roma abbiamo fatto trasferta a Ferrara. Anche oggi torneremo alle quattro di notte, avremo tre giorni di recupero. Io qualche domanda me la faccio, il problema è che all’Inter me le faccio solo io»