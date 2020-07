Conte: «Il Bologna è uno scoglio duro. Contenti di riavere Brozovic»

Antonio Conte ha parlato a Inter Tv alla vigilia del match contro il Bologna: queste le parole del tecnico nerazzurro

Antonio Conte ha parlato a Inter Tv alla vigilia del match contro il Bologna. Queste le parole del tecnico nerazzurro riportate da Fcinternews.it

BOLOGNA – «È una squadra con ottimi valori allenata da un ottimo tecnico. Predilige giocare ad alta intensità, ricordo benissimo la partita d’andata vinta ma con fatica. Rimontammo da 1-0 a 2-1, sappiamo che partita ci aspetta, i ragazzi sono preparati. Anche a noi piace giocare con aggressività e ritmi alti. Domani sarà uno scoglio duro».

NUOVO ORARIO – «Sì, per noi è la prima volta che giochiamo a quell’orario, sicuramente farà molto caldo per noi ma anche per loro. Bisogna vedere che ritmi riusciremo a portare ma siamo due squadre che amano i ritmi alti e non credo che il clima possa cambiare totalmente il gioco delle due squadre».

TURNOVER – «È importante avere la possibilità di avere abbondanza in rosa perché ti permette di ruotare e creare competizione all’interno del gruppo. È inevitabile che il lavoro che si fa quotidianamente permette ai giocatori di ruotare perché il giocatore che entra sà perfettamente cosa deve fare. Giusto fare rotazioni e che l’Inter ne abbia la possibilità. L’importante che chi entra sa ciò che deve fare».

BROZOVIC – «Siamo contenti di riavere Brozovic a disposizione, ha avuto questo piccolo problema al gemello oggi risolto. Rispetto agli altri ha perso qualche giorno quindi è leggermente più indietro ma l’importante che stia bene a livello di condizione fisica».

MIHAJLOVIC – «Parliamo di un tecnico che ha dimostrato tutto il suo valore oltre ad essere una grande persona a cui voglio molto bene. Domani affronteremo un duro ostacolo, dovremo essere bravi».