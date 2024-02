Conte Milan, affare saltato: ecco dove andrà il tecnico ex Inter

Antonio Conte è tra gli allenatori a spasso più richiesti di tutta Europa. Il Milan lo vuole come dopo Pioli, ma non è l’unica squadra

Antonio Conte è pronto a tornare ad allenare e il Milan ci starebbe pensando seriamente. L’avventura di Stefano Pioli in rossonero potrebbe terminare alla fine di questa stagione e il profilo ideale per il Milan che verrà sembra essere proprio il tecnico leccese.

Conte aveva rivelato in un’intervista recente al Telegraph che la sua preferenza sarebbe tornare in Serie A, dove la Juventus parte in vantaggio dato che l’allenatore vive a Torino e in questa maniera starebbe anche vicino alla famiglia. L’ex CT della Nazionale non ha però escluso a priori l’estero e dunque se dovesse arrivare la chiamata di un top club potrebbe pensarci seriamente.