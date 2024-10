Conte, a Napoli sta nascendo una nuova BBC: Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno

Antonio Conte al Napoli è al lavoro per blindare la difesa: con Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno sta nascendo una nuova BBC

Nel Napoli che sta guidando il campionato di Serie A in vetta Antonio Conte sta ‘cucinando‘ un nuovo gioiello sportivo in difesa. La Gazzetta dello Sport mette sotto la lente d’ingrandimento la difesa partenopea, in particolare il terzetto Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno che per la Rosea ha tutto per rivivere i fasti della BBC della Juve.

Al suo primo anno in bianconero il tecnico lanciò infatti il tridente difensivo Barzagli-Bonucci-Chiellini che finì il campionato con 20 gol subiti. Oggi i gol presi dal Napoli sono 5 e tre nella partita ‘anomala’ di Verona alla prima giornata: con quei tre dietro e con alcune scelte per bilanciare la squadra, il Napoli nelle ultime sei giornate ha preso solo un gol, segnato da Strefezza da fuori area.