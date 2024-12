Conte, qualcosa lì davanti non va: le pagelle del tecnico del Napoli dopo il secondo ko con la Lazio

Le pagelle di Antonio Conte dopo la sconfitta del tecnico del Napoli contro la Lazio, la seconda in pochi giorni che gli costa la testa della classifica

Dopo il primo round di giovedì sera in Coppa Italia, ieri in campionato alla seconda ripresa è arrivato il colpo del ko per il Napoli contro la Lazio che vale anche l’aver perso il primo posto della classifica: e se nella prima sfida Conte aveva deciso per un turnover che aveva rivoluzionato la squadra – prendendosi la sua dose di critiche per l’atteggiamento troppo dimesso nei confronti della competizione – ieri ha schierato il miglior 11 possibile. Solo che il Napoli di ieri è sembrata una squadra spuntata, che ha faticato molto a creare e con un Lukaku da ‘Chi lo ha visto?‘: di seguito le pagelle del tecnico pugliese.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5 – «I conti non tornano. Dopo le riserve in Coppa, deludono pure i titolari. Baroni gliela incarta di nuovo, ma questo ko fa parecchio più male».

CORRIERE DELLO SPORT 5.5 – «Fuocherelli di paglia in attacco, il Napoli ha faticato a mordere».

TUTTOSPORT 5.5 – «Perde la vetta della classifica. Il Napoli attacca meglio nella prima parte di gara, mentre è troppo sterile nella ripresa».

IL MATTINO 5.5 – «La personalità e la rabbia con cui mette piede in campo il Napoli sono figli del suo incessante lavoro. Anche la scelta di tenere in campo Lukaku è un messaggio di forza, perché non gli gira le spalle nonostante l’imbarazzo: il 4-3-3 vede con piano di gioco le uscite alte di Anguissa e McTominay. Ma il punto è la mancanza di fantasia da parte di Kvara e i pochi cross che arrivano in area. Per il resto, nel momento in cui Baroni imballa Lobotka, si spegne molto del fosforo che c’è a metà del campo. Il gol arriva con quasi un quarto d’ora da giocare ed è un peccato non vedere l’assalto finale, magari con Simeone al fianco del belga. Ma è evidente che l’ingresso di Noslin e Pedro sballa un po’ il gioco degli azzurri: le squadre si allungano, salta l’organizzazione tattica e nell’uno contro uno emergono le differenze. Con l’errore da ko di Olivera».

IL MESSAGGERO 5 – «Risparmia i titolari per l’appuntamento in campionato, ma non funziona. Il Napoli è poco pericoloso. Gli azzurri perdono la vetta dopo più di due mesi. Davanti serve migliorare molto».