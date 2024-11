Napoli, Conte una furia: «Come fa il VAR a non intervenire? Quando vogliono decidono: si alimentano i retropensieri»

Le parole di Antonio Conte, tecnico del Napoli, dopo il pareggio ottenuto dai partenopei contro l’Inter a San Siro

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio del Napoli contro l’Inter. Di seguito le sue parole.

VAR – «Come il VAR non può intervenire sulla decisione dell’arbitro? Si nascondono dietro queste decisioni, il VAR deve intervenire punto e basta. Quando vogliono decidono e quando no decide il VAR, questa cosa mi fa incazzare. Il VAR deve intervenire se c’è un errore, si era partiti benissimo con il VAR mentre adesso si alimentano retropensieri. Se c’è questo strumento, che è bellissimo se usato in maniera seria, e deve correggere».

PARTITA – «Avevo detto che non avremmo fatto da sparring partner contro la squadra più forte del campionato, abbiamo accettato i duelli a tutto campo. Sono molto soddisfatto, non era semplice giocare. Sappiamo benissimo che stiamo lavorando tanto, stiamo facendo dei miglioramenti sennò non vieni a San Siro due volte e non perdi come in casa della Juventus. Ci sono dei valori, dal punto di vista qualitativo potevamo fare di più. Lavoriamo tanto, ci sarà un miglioramento».