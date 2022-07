Conte: «Noi e la Roma contro le superpotenze del calcio»

Le parole di Antonio Conte in vista dell’amichevole con la Roma: “Noi e la Roma dobbiamo lottare contro le superpotenze del calcio»

In vista dell’amichevole contro la Roma di Mourinho, Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le sue parole.

«Noi e i giallorossi abbiamo lo stesso obiettivo, ovvero lottare contro le superpotenze che comandano in Inghilterra e in Italia. Stiamo lavorando bene tutti e due, quindi il paragone può essere corretto. Noi affrontiamo squadre come Manchester City, Liverpool, Arsenal, Manchester United, mentre la Roma se la vede contro Inter, Milan e Juventus».