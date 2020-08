Conte, nuova grana: vittima di una presunta truffa da 30 milioni

Antonio Conte sarebbe rimasto vittima di una presunta truffa in Gran Bretagna. Il tecnico avrebbe dovuto incassare 30 milioni

Nuova grana per Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro sarebbe rimasto vittima di una presunta truffa per mano di un 54enne, Massimo Bochiccio, titolare di diverse società di investimento in Gran Bretagna, come spiega la Repubblica.

Il finanziere avrebbe incamerato capitali attraverso il fondo Kidman, e gli investitori, tra cui Conte, si aspettavano i pagamenti con la restituzione del capitale e del rendimento entro il 30 giugno scorso.

I soldi non sono mai arrivati, tanto che gli investitori si sarebbero rinvolti al Tribunale, che avrebbe congelato i 61,4 milioni di Bochiccio.