Conti firma con il Parma: l’annuncio del presidente Krause – FOTO

Andrea Conti è un nuovo calciatore del Parma. Il terzino ha firmato il suo contratto con i ducali: arriva dal Milan dove non ha trovato spazio nella stagione da record dei rossoneri.

Manca ancora il comunicato ufficiale delle società ma Kyle Krause, presidente del Parma, ha spoilerato il tutto sui social rilanciando la foto della firma del terzino classe 1994.

Ready to welcome #Conti to Parma!#ForzaParma pic.twitter.com/lZzxnJW9Mo

— Kyle J. Krause (@Kyle_J_Krause) January 21, 2021