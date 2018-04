Il terzino destro del Milan, Andrea Conti, alle prese con un altro infortunio, ha scritto un messaggio da brividi sul suo profilo Instagram

Andrea Conti, terzino destro del Milan, è fermo ai box a causa di un problema al legamento crociato del ginocchio sinistro (lo stesso già operato in autunno. Leggi anche: Infortunio Conti: le ultimissime). Il calciatore è stato costretto ad andare sotto i ferri per la seconda volta in stagione, proprio quando sembrava vicinissimo al rientro. Il giocatore sta attraversando un momento difficile e il post scritto su Instagram ne è la testimonianza. C’è la paura del dolore, di non poter giocare più a calcio a causa di un doppio ko ai legamenti ma c’è anche e soprattutto la voglia di non smettere di lottare per il proprio traguardo.

Conti non vuole mollare e lo ha scritto a chiare lettere. Questo il post del difensore del Milan: «Ti troverai da solo ad affrontare la tua paura più grande. La paura di non poter più giocare a calcio. Ti fermerai a ripensare alle emozioni che hai saputo regalarti con fatica e sudore. Per tutti i centimetri di campo conquistati combattendo, per i graffi insanguinati sulle gambe, per le ginocchie saltate e i legamenti lacerati. Per tutto questo, finchè avrai fiato, non smettere di lottare».