Convocati Fiorentina, la lista di Italiano: rientra un titolare

Vincenzo Italiano ne chiama ventiquattro per il derby toscano contro l’Empoli. Ecco chi ci sarà e chi mancherà domenica alle 15:00

Si avvicina il giorno del derby per la Fiorentina. I viola sfideranno l’Empoli al Castellani in una sfida tutta toscana. Vincenzo Italiano ha reso nota la lista dei convocati con i soliti Christensen, Dodo e Castrovilli out mentre rientra Martinez Quarta dopo la squalifica.

Portieri: Terracciano, Martinelli, Vannucchi

Difensori:: Biraghi, Comuzzo, Faraoni, Kayode, Milenkovic, Quarta,Parisi, Ranieri.

Centrocampisti: Arthur, Barak, Bonaventura, Duncan, Lopez, Mandragora, Infantino

Attaccanti: Belotti, Beltran, Gonzalez, Ikoné, Nzola, Sottil.