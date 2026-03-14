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Convocati Genoa per il Verona, le scelte di De Rossi: ecco l’elenco completo
Convocati Genoa per il Verona, le scelte di De Rossi: l’elenco completo dei calciatori rossoblù a disposizione per la sfida di domani in Serie A
Vigilia di campionato in casa Genoa, atteso domani dal lunch match contro l’Hellas Verona allo stadio Bentegodi. La sfida, valida per la 29ª giornata di Serie A, inizierà alle 12:30 e rappresenta un appuntamento importante per il cammino del Grifone in questo finale di stagione.
Le scelte del tecnico rossoblù
Alla vigilia della partita, Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, ha diramato la lista dei 23 calciatori convocati. Il tecnico romano dovrà rinunciare a Masini, centrocampista fermato dalla squalifica.
Baldanzi torna a disposizione
La buona notizia per il Grifone è però il recupero di Tommaso Baldanzi, trequartista offensivo che torna a disposizione e offre un’opzione in più tra le linee per la trasferta veneta.
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Portieri: Bijlow, Leali, Sommariva.
Difensori: Otoa, Marcandalli, Martin, Norton-Cuffy, Ostigard, Sabelli, Vasquez, Zatterstrom.
Centrocampisti: Baldanzi, Amorim, Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Messias, Lafont.
Attaccanti: Colombo, Cornet, Ekhator, Ekuban, Vitinha.
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