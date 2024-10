Convocati Genoa, scelte obbligate in attacco per Gilardino (aspettando Balotelli)

Convocati Genoa, scelte obbligate per Alberto Gilardino in attacco: in attesa di Balotelli e con i tanti infortunati

Alberto Gilardino ha compilato l’elenco dei convocati Genoa in vista della sfida di campionato di domani contro la Lazio. In attesa di Balotelli (che firmerà lunedì), scelte obbligate per il tecnico in attacco. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Leali, Sommariva, Stolz.

Difensori: Ahanor, Bani, De Winter, Marcandalli, Martin, Matturro, Norton-Cuffy, Sabelli, Vasquez, Vogliacco, Zanoli.

Centrocampisti: Badelj, Bohinen, Frendrup, Masini, Melegoni, Miretti, Pereiro, Thorsby.

Attaccanti: Accornero, Ankeye, Ekhator, Pinamonti.