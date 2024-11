Convocati Genoa, la lista di Gilardino per la sfida contro il Como

Convocati Genoa, ecco la lista completa dei giocatori che affronteranno questo weekend il Como di Fabregas. Il comunicato

In vista della sfida contro il Como, Alberto Gilardino ha diramato la sua lista convocati del suo Genoa. Ecco il comunicato.

Convocazioni – E’ stata diramata dopo la rifinitura al ‘Signorini’ la lista dei giocatori a disposizione per la partita con il Como (20:45). Gli ingressi anticipati allo stadio dalle 17:45 alle 19:45 prevedono agevolazioni per i tifosi. Termina oggi nella rete vendita ufficiale la Promo Halloween e l’offerta delle terze divise a un prezzo speciale. Le biglietterie dello stadio in via Monnet aprono alle 15:45. Prevendita calda in queste ore: rimangono solo alcune centinaia di biglietti di Gradinata Laterale (prezzo base: intero 20 euro, Under 16 10 euro), poche centinaia nei Distinti e poche decine per la Tribuna nelle disponibilità del pubblico di casa. C’è il sold-out nella Zena. Cresce l’attesa per la prima di SuperMario al “Ferraris”.