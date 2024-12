Convocati Juve, contro il Monza recupero importante per Motta, un dubbio in difesa: la lista

Convocati Juve: contro il Monza Thiago Motta recupera una pedina fondamentale, in difesa c’è un dubbio su quel calciatore

La Juve si prepara alla trasferta di Monza dopo la bella vittoria contro il Cagliari in Coppa Italia. Diramata la lista dei convocati di Thiago Motta: ancora out Rouhi e Douglas Luiz a cui è aggiunto Weah oltre ai lungodegenti Bremer, Cabal e Milik. Recupera invece Cambiaso. Come riportato dal club, Danilo è presente tra i convocati ma non è partito con la squadra per la trasferta di Monza a causa di una leggera distorsione alla caviglia sinistra che verrà valutata domani mattina per confermare o meno la sua disponibilità per la partita contro i brianzoli. Di seguito la lista dei bianconeri.

Portieri: Perin, Pinsoglio, Di Gregorio

Difensori: Gatti, Danilo, Kalulu, Cambiaso, Savona

Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, McKennie, Thuram, Fagioli

Attaccanti: Conceicao, Vlahovic, Yildiz, Gonzalez, Adzic, Mbangula