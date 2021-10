Convocati Juve per la sfida al Verona: assente Chiesa! La lista di Allegri

Massimiliano Allegri ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida al Verona: out Chiesa

Attraverso i propri canali ufficiali, la Juve ha reso noti i convocati per la partita di domani contro il Verona, valida per l’undicesima giornata di Serie A. Torna Federico Bernardeschi, che ha recuperato dal problema alla spalla.

Assenti invece Chiesa e Ramsey: come appreso da Juventusnews24, i due sono out per affaticamento.