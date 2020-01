Convocati Parma: l’elenco scelto da D’Aversa. Torna Inglese

Il Parma domani affronterà l’Atalanta: ecco i convocati del tecnico D’Aversa con la novità del rientro di Roberto Inglese

Il Parma domani tornerà in campo per affrontare la sfida contro l’Atalanta. Roberto D’Aversa può sorridere: il reparto avanzato torna a sorridere, con il rientro di Roberto Inglese e la presenza di Cornelius. Out invece Gervinho.

L’elenco completo dei convocati

Portieri: Alastra, Colombi, Sepe;

Difensori: B. Alves, Darmian, Dermaku, Iacoponi, Laurini, Pezzella;

Centrocampisti: Barillà, Brugman, Grassi, Hernani Jr, Kucka, Kulusevski, Scozzarella;

Attaccanti: Adorante, Cornelius, Inglese, Siligardi, Sprocati.