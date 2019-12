Convocati Sampdoria per la Juve: Ranieri ne chiama 23

La Sampdoria domani scenderà in campo contro la Juventus: Ranieri ha diramato la lista dei convocati per la gara

La Sampdoria domani scenderà in campo contro la Juventus per l’anticipo del 17° turno di campionato. Ranieri dovrà rinunciare allo squalificato Ronaldo Vieira e ai lungodegenti Barreto, Bereszynski, Bertolacci e Bonazzoli. In gruppo anche il Primavera Pompetti.

Portieri: Audero, Falcone, Seculin.

Difensori: Augello, Chabot, Colley, Depaoli, Ferrari, Murillo, Murru, Regini.

Centrocampisti: Ekdal, Jankto, Léris, Linetty, Pompetti, Thorsby.

Attaccanti: Caprari, Gabbiadini, Maroni, Quagliarella, Ramírez, Rigoni.