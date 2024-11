Convocati Venezia, le scelte di Di Francesco contro l’Inter

Convocati Venezia, le scelte di Eusebio Di Francesco per il prossimo impegno di campionato dei lagunari contro l’Inter

Sono stati diramati i convocati del Venezia da parte di Eusebio Di Francesco. Il tecnico dei lagunari ha scelto i 27 giocatori che partiranno per la trasferta di domani contro l’Inter, a San Siro, sfida valevole per l’11^ giornata del campionato di Serie A. La squadra di Di Francesco è reduce dalla vittoria in rimonta per 3 a 2 contro l’Udinese, mentre i nerazzurri son reduci dal successo per 0 a 3 contro l’Empoli. Di seguito la lista completa.

Portieri: Bruno Bertinato, Matteo Grandi, Jesse Joronen, Filip Stankovic.

Difensori: Giorgio Altare, Antonio Candela, Franco Carboni, Ridgeciano Haps, Jay Idzes, Richie Sagrado, Joel Schingtienne, Marin Sverko, Michael Svoboda, Francesco Zampano.

Centrocampisti: Magnus Kofod Andersen, Gianluca Busio, Domen Crnigoj, Issa Doumbia, Alfred Duncan, Mikael Ellertsson, Hans Nicolussi Caviglia.

Attaccanti: Saad El Haddad, Christian Gytkjaer, Gaetano Oristanio, Joel Pohjanpalo, Antonio Raimondo, John Yeboah.