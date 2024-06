Panama USA: DOVE VEDERE in tv, orario e streaming gratis Copa America

Valevole per l’incontro della Copa America PANAMA-USA: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta va in scena la partita della Copa America Panama USA, secondo turno del girone. Gli uomini stelle e strisce hanno vinto il primo match con un grande goal di Pulisic, mentre il Panama ha bisogno di riscatto. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Panama Usa, orario e dove vederla in tv

Panama USA si gioca a mezzanotte di venerdì 28 giugno. Verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su SportItalia (canale numero 60) e su Mola Tv. Per vedere la partita in streaming sarà disponibile sull’app ed il sito di SportItalia per tutti e su Mola Tv per gli abbonati.