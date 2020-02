Coppa Italia, per Milan-Juve già venduti 50mila biglietti

La vendita dei biglietti per Milan-Juve del prossimo 13 febbraio valevole per le semifinali d’andata di Coppa Italia va a gonfie vele

Sale l’attesa per il match di Coppa Italia tra Milan-Juve in programma il prossimo 13 febbraio. Come riporta il sito ufficiale del club meneghino, sono stati infatti già venduti 50.000 biglietti ed è stato aperto anche il terzo anello rosso.

Ci si aspetta una ottima cornice di pubblico per le semifinali di Coppa Italia come dimostra la prima fase di vendita.