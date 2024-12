Coppa Italia, sul web la petizione per cambiare il format della competizione

Coppa Italia, sul web una petizione per cambiare il format attuale, che favorisce troppo le big ai danni delle piccole

La scorsa settimana si è chiuso il turno di Coppa Italia degli ottavi di finale e tra ascolti bassi su Mediaset e stadi mezzivuoti, fa di nuovo ragionare sul format della competizione. L’Italia infatti è l’unico paese in Europa in cui si favoriscono le big ai danni delle piccole, facendole giocare sempre in casa.

Per questo motivo sul sito di petizioni online Change.org, come riportato dall’ANSA, gli utenti ne hanno lanciata una per un format con il sorteggio completo che possa permettere alle squadre più piccole di ospitare le big, una volontà rilanciata anche dalle sorprese avvenute nell’ultimo turno di Coppa di Francia dove Le Havre e Montpellier hanno perso contro due squadre di quarta divisione, in particolare il Montpellier, battuto 4-0 dal Le Puy.