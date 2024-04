Scamacca su Atalanta Fiorentina: «Coppa Italia? Possibile. Sulla Nazionale...»

Le dichiarazioni del giocatore dell’Atalanta dopo la semifinale di Coppa Italia di ritorno contro la Fiorentina

Ai microfoni di Mediaset, il centravanti dell’Atalanta Scamacca ha parlato così dopo la semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina.

«Partita strepitosa da parte nostra, stasera siamo stati bravi spingendo fino alla fine e l’abbiamo portata a casa. Sono contento di aver aiutato la squadra, sono gli altri a mettermi nelle migliori condizioni, giocare in questa Atalanta è bellissimo. In una finale non ci sono favorite, andremo là per giocarcela e provare a vincere. Quando inizi il campionato sogni di giocare queste partite, quando ci sarà da pensare alla Nazionale ci penseremo, adesso devo pensare all’Atalanta».