Coreografie Inter-Juventus, lo spettacolo degli ultimi Derby d’Italia e gli sfottò della Curva Nord ai bianconeri: Triplete il sogno ricorrente

C’è grande attesa per scoprire quale sarà la coreografia allestita dalla Curva Nord nerazzurra per il prossimo Inter-Juventus. Domani sera, sabato 28 aprile 2018, il Meazza di San Siro farà da cornice allo spettacolo dell’anticipo della 35ª di Serie A in programma alle 20.45. Si sfidano le formazioni di Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri, rispettivamente quinti e primi in classifica e in lotta per gli obiettivi di qualificazione alla Champions League e lo Scudetto. Ancora mistero sul motivo della coreografia nerazzurra per il Derby d’Italia, ma possiamo fare un piccolo ritorno al passato per vedere le ultime coreografie della Nord nei recenti Inter-Juventus.

Dallo scoppio di Calciopoli in poi le coreografie di San Siro nei derby d’Italia hanno visto soprattutto quest’argomento in ottica sfottò, così come la retrocessione in Serie B della Juventus unita alla conquista del Triplete nerazzurro nel 2010 e mai replicato dai bianconeri in occasione delle finali di Berlino del 2015 e di Cardiff nel 2017 in Champions League. «Mai stati in B, orgogliosi di essere gli unici» recitava la Curva Nord nella sfida del marzo 2013. «Continua a sognare» in un mix di luci e gigantografie con la quale i nerazzurri ricordavano la conquista del Triplete. «Sola non la lascio mai» la coreografia della Nord nell’ultimo Inter-Juventus del settembre 2016.