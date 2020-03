Coronavirus, la Serie A conta le perdite: dai 167 a 720 mln di euro. Le due previsioni

La Serie A si riunirà domani in conference call e intanto fa la conta dei danni causati dal Coronavirus: le due previsioni

Domani la Lega Serie A tornerà a riunirsi (in conference call) e solo dopo invierà una lettera alla FIGC con la conta dei danni previsti per l’emergenza Coronavirus. Come si legge sul Corriere dello Sport, il governo sa che il mondo dello sport deve fare i conti con un danno ingente ed è consapevole che prima o poi dovrà intervenire.

Intanto sono state fatte due previsioni sulle perdite che subirà la Serie A. Il prospetto più pessimistico, ossia l’impossibilità di concludere i campionato, conta una perdita di 720 milioni di euro. A questi andrebbero aggiunti i mancati contributi in arrivo dall’Uefa per le formazioni partecipanti alle coppe europee 2019-20 più i danni indiretti derivati dalla minor valorizzazione delle squadre. L’altro prospetto sarà relativo a una conclusione posticipata del campionato: questo prevede un “rosso” di circa 167 milioni.