Corriere dello Sport, attacco clamoroso a Rocchi! Le reazioni social – FOTO

Incredibile attacco di Ivan Zazzaroni e del Corriere dello Sport verso l’arbitro Rocchi e il Var per il mancato rigore in Roma-Inter

Gli strascichi di Roma-Inter continueranno probabilmente per tutta la settimana. Il 2-2 finale non ha accontentato tutti, soprattutto sulla sponda giallorossa che ha fortemente recriminato per il rigore non concesso sullo 0-0 per il fallo di D’Ambrosio su Zaniolo. In sostengo alla squadra della Capitale, la prima pagina del Corriere dello Sport è molto polemica verso il Var e l’arbitraggio di Rocchi. In particolare, il direttore Ivan Zazzaroni, si è scagliato sul perché della mancata segnalazione, per un rigore a suo dire «Grosso come una casa popolare». Ma molti utenti su Twitter hanno notato la differenza di trattamento riservata a quest’ultimo rigore rispetto a quello che non fu fischiato nella gara tra Inter e Parma per il mani di Dimarco.

La prima del @CorSport di domani vs la prima del @CorSport quando all'Inter fu negato un rigore solare per fallo di mano di #Dimarco in Inter-Parma. Notate differenze? Complimenti. pic.twitter.com/23UbA6dlbZ — Andrea Cerrato (@cerry_94) December 2, 2018

Intanto il @CorSport fa giusto giusto un piccolo piccolo trafiletto sul rigore di #Zaniolo in prima pagina. Grande @zazzatweet, proprio come dopo #Inter Parma quando nemmeno fu citato lo scandalo di quella partita. La credibilità della stampa sportiva vale una moneta da 3 euro — San Casemiro da Cardiff 🇪🇺 (@inter2010treble) December 2, 2018

Mi ricorda molto la prima pagina del dopo Inter-Parma in effetti. Sono un po' ripetitivi, va detto. pic.twitter.com/PLU7ysHRqC — Wim Gionk a.k.a. Hendrik etc. (@Milestemplaris) December 2, 2018