Corsi contro Calvarese: «Il rigore su Dybala non c’era»

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, è tornato sul rigore assegnato alla Juventus per un contatto Bennacer-Dybala

C’era o non c’era il rigore per la Juventus nell’ultima sfida con l’Empoli? Il contatto Bennacer–Dybala continua a far discutere. Il presidente dei toscani, Fabrizio Corsi, intervenuto a Radio Crc, è tornato sull’episodio e ha attaccato l’arbitro Calvarese: «Per me non era rigore. Bennacer ha sicuramente fatto un’ingenuità allargando la gamba e mettendo il braccio davanti a Dybala, ma lui aveva già l’idea di cadere. E poi perché l’arbitro non è andato a rivedere l’episodio al Var così come ha fatto con Bonucci e sono dubbioso anche su quello Krunic si è messo tra difensore e la palla e ha fatto lo stesso movimento che ha fatto di Dybala e naturalmente l’arbitro ha fischiato fallo a favore della Juventus. Noi abbiamo perso in una serata bellissima per tutti».

Prosegue il presidente dell’Empoli parlando della sudditanza arbitrale: «Io non ci devo credere. Calvarese arbitrò due anni fa Juventus Empoli e io andai a fargli i complimenti, perché arbitrò benissimo ma sabato sera non glieli ho fatti. Di sicuro però questi episodi fanno diventare la Juve più antipatica». Poi sui talenti da mettere in vetrina: «Di Lorenzo e Zajc sono due talenti importanti, se li metti ad allenarsi con i giocatori di Inter e Napoli, entrambi avrebbero lo stesso valore dei loro calciatori».